В России ужесточат правила для иностранных перевозчиков

Совет Федерации одобрил закон об усилении контроля за международными автомобильными перевозками. Документ предусматривает ряд важных изменений в сфере грузоперевозок, сообщает РИА Новости .

Основные положения закона включают запрет на выезд иностранных транспортных средств массой более 12 тонн при наличии неоплаченных штрафов за проезд по платным дорогам и неуплаченной компенсации за ущерб дорожному покрытию.

Новый порядок предусматривает обязательное резервирование даты и времени прибытия грузовых транспортных средств для пересечения государственной границы РФ. Также вводится понятие «диагностика автомобильной дороги» с обязательной публикацией результатов в электронном виде. Минтранс РФ получит право устанавливать порядок оценки технического состояния дорог.

Важным нововведением стал временный мораторий на весогабаритный контроль пассажирских автобусов, имеющих лицензию на перевозки, с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2030 года.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать в другие сроки.

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