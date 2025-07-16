Массовая драка с применением оружия произошла в московском Ясенево

Массовая драка произошла в московском районе Ясенево, на Литовском бульваре напротив детской поликлиники № 42. В конфликте участвовали не менее 30 человек, все были вооружены, об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным очевидцев, участники потасовки были в масках и использовали различные виды оружия. В ходе драки применялись перцовые баллончики, ножи, светошумовая граната и сигнальная ракета. Один из участников пострадал от вспышки сигнальной ракеты.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. На место прибыли наряды Росгвардии, полиция и машины скорой помощи. В настоящее время ведется розыск участников массовой драки.

Местные жители были шокированы произошедшим, так как инцидент произошел в районе, где обычно спокойно. Полиция проводит расследование всех обстоятельств случившегося.

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