В детском лагере произошла стрельба

Конфликт между сотрудниками детского лагеря в Иркутской области перерос в стрельбу с применением травматического оружия. Инцидент произошел 12 июля после ссоры между вожатой и педагогом, которую не допустили к обсуждению программы, пишет Инфо24.

Сообщается, что муж вожатой приехал выяснять отношения и избил воспитателя. В ответ супруг директора лагеря применил травматический пистолет — сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, затем ранил обидчика в ноги.

По данным источника, в момент стрельбы дети находились в своих комнатах и не пострадали. Однако после инцидента многие родители приняли решение забрать детей из лагеря. В прокуратуре Иркутской области уже начали проверку произошедшего.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

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