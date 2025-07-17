Врач объяснила преимущество идеи о «сладком налоге»

Введение акцизов на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров может стать эффективным инструментом изменения потребительского поведения. Об этом заявила Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя инициативу общественников.

По словам врача, предложенные меры заставят пересмотреть принцип «дешево и вкусно», который сегодня определяет выбор многих покупателей. Соломатина отметила, что современные пищевые технологии позволяют создавать дешевые продукты только за счет вредных ингредиентов.

Так, трансжиры, полученные путем гидрогенизации растительных масел, имитируют дорогие животные жиры, сохраняя при этом низкую себестоимость. Аналогичная ситуация с сахаром — самый доступный способ сделать продукт вкусным.

«Берут обычное дешевое жидкое масло, пропускают через водород — гидрогенизируют — и, по сути, присоединяют молекулы водорода. В результате оно становится твердым и из него можно делать различные изделия. То есть оно не течет и по фактуре напоминает сливочное масло или масло какао, любой другой жир животного происхождения», — пояснила диетолог.

Введение акцизов может изменить это уравнение, сделав производство полезных продуктов экономически выгодным. Особенно если полученные средства будут направляться на субсидирование здорового питания.

Однако диетолог подчеркивает, что переход на качественные ингредиенты требует комплексного подхода. Замена сахара ягодными сиропами или трансжиров — правильными растительными маслами увеличивает себестоимость в среднем на 20-30%.

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