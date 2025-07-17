Родителей призвали «выгонять» детей на улицу для активных игр

Катастрофическое снижение физической активности у современных детей зафиксировано российскими специалистами. По данным профессора Ольги Милушкиной, с 1990 по 2015 год количество активных движений у школьников сократилось с 25 тыс. до 12 тыс. в день. При этом текущие показатели могут быть еще ниже, пишет « Газета.ru ».

Профессор подчеркивает, что проблема кроется в недостаточном понимании родителями и педагогами возрастной психологии и физиологии детей. Взрослые слишком строго ограничивают естественную потребность детей в движении, что противоречит биологической природе ребенка.

Исследования академика Сухарева, проведенные 35 лет назад, показывали, что дошкольники совершали 25 тыс. активных движений в день. Повторное исследование 2015 года выявило шокирующее снижение этого показателя до 12 тыс. движений.

По мнению эксперта, растущие проблемы с ментальным здоровьем у современных детей могут быть напрямую связаны с нереализованной потребностью в движении. Милушкина призывает обеспечить детям возможность активно двигаться не только в помещении, но и на улице, а также ввести обязательное время для физической активности в распорядке дня.

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