Итальянскому министру пришлось извиняться за поведение своей жены-украинки
«РГ»: жена-украинка итальянского министра вызвала скандал в аэропорту Рима
В Италии разгорелся скандал после появления в соцсетях видео из аэропорта, где жена министра Адольфо Урсо прошла без очереди при сдаче багажа. На записи видно, как охрана просит других пассажиров расступиться, пишет «Российская газета».
Инцидент был зафиксирован актером Лукой Дзингаретти, который первым обнародовал видеозапись. Позже выяснилось, что привилегии получила Ольга Сохненко — супруга министра и уроженка Украины.
В ответ на скандал Адольфо Урсо был вынужден принести извинения. Министр заявил, что никогда ранее не использовал свое положение для привилегий и в тот день просто сопровождал жену с ребенком в аэропорт. Действия охраны он объяснил необходимостью оценки «условий безопасности».
Сам Урсо утверждает, что не заметил происходящего, так как в тот момент нес чемодан и разговаривал по телефону. «Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком», — заявил министр.
Об Ольге Сохненко известно немного. По данным из социальных сетей (у нее есть профили в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»), ей 43 года и она проживает в Риме.
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