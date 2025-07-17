Итальянскому министру пришлось извиняться за поведение своей жены-украинки

В Италии разгорелся скандал после появления в соцсетях видео из аэропорта, где жена министра Адольфо Урсо прошла без очереди при сдаче багажа. На записи видно, как охрана просит других пассажиров расступиться, пишет « Российская газета ».

Инцидент был зафиксирован актером Лукой Дзингаретти, который первым обнародовал видеозапись. Позже выяснилось, что привилегии получила Ольга Сохненко — супруга министра и уроженка Украины.

В ответ на скандал Адольфо Урсо был вынужден принести извинения. Министр заявил, что никогда ранее не использовал свое положение для привилегий и в тот день просто сопровождал жену с ребенком в аэропорт. Действия охраны он объяснил необходимостью оценки «условий безопасности».

Сам Урсо утверждает, что не заметил происходящего, так как в тот момент нес чемодан и разговаривал по телефону. «Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком», — заявил министр.

Об Ольге Сохненко известно немного. По данным из социальных сетей (у нее есть профили в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте»), ей 43 года и она проживает в Риме.

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