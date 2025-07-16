40 украинских БПЛА уничтожены над тремя регионами России

Российские системы противовоздушной обороны сбили 40 украинских БПЛА над регионами РФ с 20:00 до 23:00 мск, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

В небе над Белгородской областью были ликвидированы 29 беспилотных летательных аппаратов, над Брянской областью — 9, а над Липецкой областью — 2.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила три украинских дрона за утро.