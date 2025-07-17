Правозащитники забили тревогу из-за состояния россиянина в тюрьме США

Российские правозащитники принимают экстренные меры для спасения соотечественника, содержащегося в следственном изоляторе Вашингтона. Как стало известно Инфо24, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил официальное обращение к генпрокурору США Памеле Джо Бонди с требованием обеспечить срочную медицинскую помощь Денису Постовому.

Состояние россиянина вызывает серьезные опасения — по данным родственников, у него диагностирован камень в желчном пузыре, а отсутствие квалифицированной помощи привело к критическому ухудшению здоровья. Мельников подчеркивает: по международным нормам, систематическое неоказание медицинской помощи заключенным приравнивается к пыткам.

В обращении правозащитник указывает на прямое нарушение американского законодательства, гарантирующего право арестованных на медицинское обслуживание. Без срочного вмешательства ситуация может закончиться летальным исходом.

Ранее сообщалось, что помогавший на СВО российским военным американец стал гражданином России.