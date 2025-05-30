Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ЧОО «Агат» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» о внесении сведений в отношении ООО «ЧОО «Агат» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение услуг по охране объектов, имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Московской области.