Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Декк» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Декк» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Министерства имущественных отношений Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Декк» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу (демонтажу) аварийного объекта, находящегося в собственности Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Декк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-5948/2024).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.