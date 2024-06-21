Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации Волоколамского городского округа Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации сегментов системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Драфт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-236724/2023).