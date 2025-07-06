Беженка из ДНР выжила при ударе дрона благодаря виноградной лозе
Беженке из ДНР спасла жизнь виноградная лоза
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Беженка из Дзержинска (Донецкой народной республики рассказала рассказала РИА Новости историю о своем чудесном спасении.
По словам женщины, ей при ударе дрона ВСУ по их дому ей удалось выжить благодаря виноградной лозе.
В тот момент ее муж пошел за дровами, а она увидела, что над ним висит беспилотник, но побоялась ему крикнуть. Мужчина привез дрова, зашел на кухню, женщина тоже зашла в дом, и в этот момент дрон сделал на них сброс.
К счастью, взрывчатка застряла в виноградной арке, это замедлило ее активацию и спасло жизнь людям.
Позиция украинских боевиков находилась рядом с домом семейной пары, рассказала собеседница.
Ранее сообщалось о том, что украинские беженки пожаловались на невыносимые условия жизни в Нью-Йорке.