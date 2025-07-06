По словам женщины, ей при ударе дрона ВСУ по их дому ей удалось выжить благодаря виноградной лозе.

В тот момент ее муж пошел за дровами, а она увидела, что над ним висит беспилотник, но побоялась ему крикнуть. Мужчина привез дрова, зашел на кухню, женщина тоже зашла в дом, и в этот момент дрон сделал на них сброс.

К счастью, взрывчатка застряла в виноградной арке, это замедлило ее активацию и спасло жизнь людям.

Позиция украинских боевиков находилась рядом с домом семейной пары, рассказала собеседница.

Ранее сообщалось о том, что украинские беженки пожаловались на невыносимые условия жизни в Нью-Йорке.