Безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск. Последняя информация

В ночь на 6 июля в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае, произошла атака беспилотных катеров, принадлежащих Вооружённым силам Украины. В течение ночи в городе несколько раз звучала сирена, предупреждая о возможной атаке. Мэр города Андрей Кравченко сообщил об этом в своем аккаунте в социальных сетях.

Мэр Новороссийска обратился к горожанам с призывом соблюдать меры предосторожности. Особое внимание он уделил жителям домов, расположенных у моря, и посоветовал им не выходить на улицу и оставаться в помещениях, где нет окон.

«В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — написал Кравченко.

Позже стало известно, что в Новороссийске закрыли для движения транспорта участок набережной от улицы Исаева до улицы Суворовская. Также был введен запрет на прогулки по набережной для пешеходов.

Кравченко сообщил, что ВСУ предприняли атаку, но не предоставил информацию ни о количестве задействованных беспилотных катеров, ни о результатах нападения.

На украинском сайте DroneBomber появилась инфографика, которая показывает, как безэкипажные катера двигались в сторону России. Их было не слишком много, но все они направлялись в сторону Новороссийска.

Кроме того там были представлены маршруты полета беспилотных летательных аппаратов. Они преимущественно направлялись в центральную часть России, в сторону Воронежской, Орловской и Рязанской областей.

Ранее сообщалось, что противовоздушной обороне России удалось сбить пять вражеских беспилотников. Над Курской и Ростовской областями было сбито по два вражеских дрона. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым.