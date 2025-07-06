Астронавт NASA Айерс показала снимки редкого явления, сделанные с борта МКС

Астронавт NASA Николь Айерс, которая является гражданкой США, сделала фотографии редкого природного явления — спрайта. Эти снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Х.

Космонавт объяснила, что спрайты — это кратковременные вспышки света, которые возникают из-за электрических разрядов в атмосфере во время грозы. Обычно они появляются над облаками.

«Просто. Ух ты. Когда мы пролетали над Мексикой и США этим утром, я поймала этот спрайт», — написала она.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщила о новом рекордно большом выбросе протуберанца на Солнце.