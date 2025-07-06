МЧС опубликовало первые кадры с места крушения самолета Ан-2 в Забайкалье

Специалисты МЧС Забайкальского края предоставили видеоматериалы, на которых запечатлён момент аварийной посадки легкомоторного самолёта Ан-2. На видео можно увидеть, как сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Спасатели перемещают пострадавших с помощью носилок.

В министерстве сообщили, что на месте происшествия в данный момент работают 37 специалистов. Кроме того, задействовано 12 единиц техники, из них 13 человек и четыре единицы специальной техники от МЧС.

"Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. <…> Возгорания не произошло", — говорится в сообщении экстренных служб региона.

Напомним, что в ночь на 6 июля в Читинском районе Забайкальского края произошло жёсткое приземление самолёта ДОСААФ. По первоначальным данным, пострадали шесть человек. Позже их число увеличилось до восьми.