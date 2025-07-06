Бывшую жену Бондарчука оштрафовали на десять тысяч рублей

Об этом со ссылкой на московских суд сообщает РИА Новости.

Мировой суд в Москве снова оштрафовал экс-супругу режиссера Федора Бондарчуку Светлану Рудскую на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа.

В отношении Рудской заведены дела об административном правонарушении. Женщине грозит наказание за неуплату старых штрафов. Она должна будет заплатить их в двукратном размере, в противном случае ее могут арестовать на 15 суток. Также предусмотрены обязательные работы до 50 часов.

Суд рассмотрит административные дела 24 июня и 3 июля. За что именно получила Рудская штрафы, не сообщается.

В конце июня суд оштрафовал Боню на 50 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотического напитка. Телеведущая утверждала, что к случившемуся она не имеет отношения — якобы ее домен был украден злоумышленниками, а затем использовался для незаконной рекламы запрещенных веществ.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Боня все же участвовала в распространении информации о психотропном питьевом веществе.

Ранее сообщалось о том, что жительницу Хабаровска оштрафовали на 10 тыс. рублей за призыв истреблять цыган.