Минобороны: 120 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами РФ
За ночь сбито 120 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: [pxhere.com]
В течение ночи над территориями Российской Федерации и акваторией Азовского моря были успешно нейтрализованы 120 беспилотных летательных аппаратов противника, о чём проинформировали в Министерстве обороны.
В Брянской области — 30.
В Курской области — 29.
В Белгородской области — 17.
В Тульской области — 13.
В Калужской области — 4.
В Ленинградской области — 3.
В Смоленской области — 2.
В Орловской области — 18.
В Новгородской области — 2.
В Тверской области — 1.
Над акваторией Азовского моря — 1.
Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 2 июля, противовоздушной обороне России удалось сбить пять вражеских беспилотников. Над Курской и Ростовской областями было сбито по два вражеских дрона. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым.