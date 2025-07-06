Минобороны: 120 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами РФ

В течение ночи над территориями Российской Федерации и акваторией Азовского моря были успешно нейтрализованы 120 беспилотных летательных аппаратов противника, о чём проинформировали в Министерстве обороны.

В Брянской области — 30.

В Курской области — 29.

В Белгородской области — 17.

В Тульской области — 13.

В Калужской области — 4.

В Ленинградской области — 3.

В Смоленской области — 2.

В Орловской области — 18.

В Новгородской области — 2.

В Тверской области — 1.

Над акваторией Азовского моря — 1.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 2 июля, противовоздушной обороне России удалось сбить пять вражеских беспилотников. Над Курской и Ростовской областями было сбито по два вражеских дрона. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым.