Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г.о. Московской области «Дорсервис» о внесении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Ленинский.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.