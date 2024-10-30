Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Экофабрика» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» о внесении сведений в отношении ООО «Экофабрика» в РНП по факту по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спецодежды для работников столовых.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Экофабрика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-123547/24).