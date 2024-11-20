Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Империя» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Империя» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку масла для средств малой механизации.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Империя» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-196035/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.