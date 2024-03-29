Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в реестр недобросовестных поставщик

Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Наро-Фоминский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «КБ - Медицинский Альянс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по обслуживанию и ремонту медицинского наркозно-дыхательного оборудования и МРТ 2 полугодие.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «КБ - Медицинский Альянс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-214786/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.