Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Кронос лифт» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» о внесении сведений в отношении ООО «Кронос лифт» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение ремонтных работ лифтового оборудования.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Кронос лифт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-182506/2023).