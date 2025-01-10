Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» о внесении сведений в отношении ООО «Малахит» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спортивных товаров.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Малахит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-240334/24).