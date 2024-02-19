Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «ММЦ Мед Алекс Байкал» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ММЦ Мед Алекс Байкал» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФБУ «Авиалесоохрана» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ММЦ Мед Алекс Байкал» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «ММЦ Мед Алекс Байкал» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51110/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



