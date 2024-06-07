Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Нерудторг» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г.о. Московской области «Дорсервис» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Нерудторг» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку пескосоляной смеси для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Нерудторг» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-36813/2024).