Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Оникс» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Оникс» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ ВНИИПО МЧС России о внесении сведений в отношении ООО «Оникс» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение проектирования капитального ремонта котельной.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Оникс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-1171/2024).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.