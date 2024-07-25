Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Перспектива развития» в РНП по факту уклонения Участника от заключения контракта на выполнение работ по устройству ограждения вокруг объекта «Водопад по стеклу» в здании.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Перспектива развития» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-83777/2024).