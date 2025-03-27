Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Протект Н» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Шаховская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Протект Н» по факту уклонения Общества от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Протект Н» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-301805/24).