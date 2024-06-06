Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция модернизации образования Московской области» о внесении сведений в отношении ООО СК «Твой дом» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж».

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО СК «Твой дом» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-47190/2024).