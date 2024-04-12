Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Центральной таможни (Кинологический центр ФТС России) о внесении сведений в отношении ООО «Спецтехнологии» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству закрытого стрелкового комплекса на территории Заказчика.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Спецтехнологии» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-301386/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.