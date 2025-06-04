Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стандарт» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Федерального казенного учреждения «Отдел по конвоированию Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «Стандарт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по капитальному ремонту здания ФКУ ОК УФСИН России по Московской области.