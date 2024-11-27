Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на ремонт системы вентиляции и кондиционирования.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Строй-СТК»» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-201988/24).