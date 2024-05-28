Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройка» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Стройка» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Дирекция парков» муниципального образования г.о. Люберцы Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Стройка» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по осуществлению функций Заказчика по контролю объемов и сроков выполнения работ на объекте благоустройства: Томилинский лесопарк.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Стройка» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-270432/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.