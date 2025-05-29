Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Стройтехинвест» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназии № 41 Муниципального образования городского округа Люберцы Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Стройтехинвест» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройтехинвест» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-280652/23).