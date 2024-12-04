Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» г.о. Люберцы МО о внесении сведений в отношении ООО «Талант Групп» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку бланков.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Талант Групп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-190193/24).