Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Тильзит» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Шатурского энергетического техникума о внесении сведений в отношении ООО «Тильзит» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку и установку контрольно-пропускного пункта.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Тильзит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-51365/24).