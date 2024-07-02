Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Центральный склад расходных материалов» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Главного управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Центральный склад расходных материалов» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку расходных материалов для офисной техники.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центральный склад расходных материалов» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-80257/2024).