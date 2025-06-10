Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Виту Проект» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Управления архитектуры и строительства Администрации г.о. Серпухов о внесении сведений в отношении ООО «Виту Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта.