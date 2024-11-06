Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о Воскресенск Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области.