Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Администрации г.о Воскресенск Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Воскресенск Московской области.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Вяткадорстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-192660/24).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.