Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «М-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МКУ г.о. Воскресенск МО «Управление капитального строительства» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «М-Групп» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на капитальный ремонт здания.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал МКУ г.о. Воскресенск МО «Управление капитального строительства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-107119/24).