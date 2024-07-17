Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Медстандарт» в реестр недобросовестных поставщико

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Медстандарт» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от поставки реактивов, необходимых для выполнения научных работ в рамках реализации Государственного задания.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-61659/2024).