Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Современные технологии» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Современные технологии» в РНП*

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ГБОУ высшего образования МО «Академия социального управления» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Современные технологии» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по разработке и пилотированию электронных образовательных ресурсов для педагогов общеобразовательных организаций Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ГБОУ высшего образования МО «Академия социального управления» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-122098/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.