Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Центр экологических услуг» в реестр

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ФБУ Реабилитационный и учебный центр СФР (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Центр экологических услуг» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по формированию природоохранной документации для проектирования и выполнения работ по объекту.