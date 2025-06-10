Суд поддержал решение Управления о нарушении ПАО «Россети Московский регион» Закона о защите конкуренции
Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление индивидуального предпринимателя с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов индивидуального предпринимателя путем незаконного составления Акта о неучтенном потреблении электрической энергии.
ПАО «Россети Московский регион» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-173955/24).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.