Суд поддержал решение Управления о признании Администрации Дмитровского г.о. нарушившей Закон о защите конкуренции

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией Дмитровского г.о. Московской области при предоставлении права организации ярмарок на территории Дмитровского городского округа Московской области.

Администрация Дмитровского г.о. Московской области не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации Дмитровского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-15884/2024).