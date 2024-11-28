Суд поддержал решение Управления о признании Администрации Дмитровского г.о. нарушившей Закон о защите конкуренции
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение индивидуального предпринимателя о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Администрацией Дмитровского г.о. Московской области при предоставлении права организации ярмарок на территории Дмитровского городского округа Московской области.
Администрация Дмитровского г.о. Московской области не согласилась с решением Управления и обратилась в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации Дмитровского г.о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-15884/2024).
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».