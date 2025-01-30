Суд поддержал решение Управления о признании АО «Энергосбыт Плюс» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия АО «Энергосбыт Плюс» (Заказчик), путем проведения АО «ЕЭТП» (Оператор электронной площадки) запроса оферт в электронной форме на оказание услуг по печати платежных документов за коммунальные услуги физическим лицам и прочей печати для нужд Заказчика.