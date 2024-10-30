Суд поддержал решение Управления о признании АО «Энергосбыт Плюс» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия АО «Энергосбыт Плюс» (Заказчик), путем проведения АО «ЕЭТП» (Оператор электронной площадки) запроса оферт в электронной форме на оказание услуг по печати платежных документов за коммунальные услуги физическим лицам и прочей печати для нужд Заказчика.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу физического лица обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Энергосбыт Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-162321/24).
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».