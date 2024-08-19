Суд поддержал решение Управления о признании Государственного автономного учреждения Московской области
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Коннект Групп» на действия (бездействие) Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) аукционов в электронной форме на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поставку запасных частей, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Коннект Групп» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Государственному автономному учреждению Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-104042/2024).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».