Суд поддержал решение Управления о признании Государственного автономного учреждения Московской области

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Коннект Групп» на действия (бездействие) Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) аукционов в электронной форме на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поставку запасных частей, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.