Суд поддерживает решение Управления о признании ООО «Мособлгазсервис» нарушившим Закон о закупках
Ранее в Управление поступила жалоба АО «ГОРГАЗ» на действия (бездействие) ООО «Мособлгазсервис» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» конкурса в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, расположенного в многоквартирных домах.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу АО «ГОРГАЗ» обоснованной.
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Мособлгазсервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-109509/24).
Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».