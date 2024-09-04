Суд поддерживает решение Управления о признании ООО «Мособлгазсервис» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба АО «ГОРГАЗ» на действия (бездействие) ООО «Мособлгазсервис» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» конкурса в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, расположенного в многоквартирных домах.