Суд поддержал решение Управления о признании жалобы ООО «Единая информационная система 229» о нарушении
Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Единая информационная система 229» на действия (бездействие) Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения АО «Сбербанк-АСТ» запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на имущество.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества необоснованной.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Единая информационная система 229» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-59766/2024).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».